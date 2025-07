Nicko McBrain (Iron Maiden) ne pourra plus jouer d'anciens morceaux du groupe

En janvier 2023, Nicko McBrain était victime d'un AVC, causant une paralysie partielle chez le batteur d'Iron Maiden. Malgré un rétablissement et des progrès incroyables lui permettant de rejouer sur scène, le musicien a récemment révélé qu'il souffrait encore de plusieurs séquelles, l'empêchant notamment de jouer certains morceaux du groupe comme il avait toujours eu l'habitude de le faire.

Lors d'un concert au Piper's Pub de Pompano Beach en Floride le 19 juillet dernier, McBrain est revenu devant la foule sur ses récents problèmes de santé :

“L’année dernière, j’ai eu des hauts et des bas… Je ne pouvais pas jouer – j’étais paralysé du côté droit. Heureusement, l’hôpital régional de Boca Raton dispose d’une incroyable unité d’ergothérapie. Une certaine Julie Blum s’est occupée de moi et, en l’espace de trois mois, elle m’a permis de rejouer. Lorsque nous avons répété l’année dernière pour le Future Past Tour, nous avons joué Caught Somewhere In Time en ouverture. Il y a une partie centrale où il n’y a que la caisse claire sur la version studio. Je ne peux plus la jouer. Comme vous l’avez sans doute remarqué, des gens disent : ‘Il ne joue plus le roulement de batterie’. Eh bien, c’est pour ça, parce que je ne peux plus le faire…”