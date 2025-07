Elwood Francis (ZZ Top) évoque les difficultés liées au remplacement de Dusty Hill

En juillet 2021, Dusty Hill nous quittait à l'âge de 72 ans. Le bassiste de longue date du groupe souhaitait une chose : que ce soit Elwood Francis qui le remplace. Une dernière volonté respectée par le bassiste actuel du groupe, qui a encore énormément de mal à se faire à ce remplacement qu'il pensait temporaire, comme il le révèle dans une interview accordée à Guitar World.

“Quand j'ai commencé à le faire, Dusty était juste malade et rentrait chez lui pour quelques semaines. C'était complètement différent ; je ne faisais qu'aider. Je n'avais pas à me soucier du poids de la couronne parce que je ne faisais qu'aider. Ils m'ont pris à part et m'ont dit : ‘Peux-tu honnêtement dire que tu ne peux pas jouer ses parties ?’ J'ai répondu : 'Je peux le faire, mais je ne pense pas que les gens apprécieraient que je le fasse'. Ils m'ont dit : ‘Vous pouvez le remplacer pendant quelques semaines’'”.