Coldplay : découvrez "feelslikeimfallinginlove", premier single d'un album à venir

En 2024, c’est le grand retour de Coldplay. Trois ans après la sortie de "Music Of The Spheres", la troupe de Chris Martin vient de dévoiler le tout premier single d’un album à venir, intitulé "feelslikeimfallinginlove". Le projet est lui prévu pour la fin de l'année, au début du mois d'octobre prochain.



En pleine tournée écologique depuis mars 2022, Coldplay entreprend un véritable changement pour l’industrie musicale. Avec le "Music Of The Sphere World Tour", le groupe britannique a brillamment réussi son pari des tournées écolos. "Nous sommes heureux de vous annoncer que les émissions directes de CO2e des deux premières années de cette tournée sont 59 % inférieures à celles de notre précédente tournée en stade (2016-2017), sur une comparaison spectacle par spectacle", déclarait le groupe dans un communiqué. Un évènement qui prendra fin le 16 novembre prochain à Auckland, ce qui laisse le temps nécessaire à Coldplay pour jouer aux plus chanceux quelques extraits du nouvel album. Car le 4 octobre prochain sera dévoilé "Moon Music", le dixième album.



Un album qui se dévoile déjà avec un tout premier single. Intitulé “feelslikeimfallinginlove”, il donne le ton à ce nouveau projet : coloré, joyeux et ensorcelant. Les plus chanceux ont déjà pu découvrir ce morceau en live sur scène. En concert à Lyon ce week-end, Coldplay a justement joué en exclusivité ce nouveau titre, devant une foule en délire. Le groupe contiinue désormais sa tournée et sera en Italie du 12 au 16 juillet prochain.