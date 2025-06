Bruce Springsteen : après le report de ses dates, il prend la parole

Après avoir reporté plusieurs concerts en Europe dont un à Marseille, Bruce Springsteen prend la parole. Souffrant de "problèmes vocaux", sur les réseaux sociaux, il partage une vidéo afin de rassurer ses fans.

Samedi 25 mai, un concert inédit devait avoir lieu à Marseille. Bruce Springsteen devait fouler la scène du Vélodrome à l’occasion de sa tournée aux côtés du groupe E Street Band. Mais sa santé en a décidé autrement. Le chanteur a dû annuler sa venue ainsi que deux plusieurs autres dates : à Prague et Milan. En raison de “problèmes vocaux”, les médecins de l’artiste de 74 ans ont estimé qu’il ne “devrait pas se produire au cours des dix prochains jours”. Sans nouvelle de leur idole depuis quelques temps, Bruce Springsteen a alors partagé une vidéo sur les réseaux, histoire de rassurer son public.

“Je suis à Marseille. Malheureusement, je ne peux pas chanter pour vous, explique Bruce Springsteen. Mais je reviendrai à Marseille, à Prague et à Milan, pour vous donner le concert de votre vie que je vous ai promis”. Il poursuit : "En attendant, j’aimerais remercier mes fans anglais, irlandais et gallois pour avoir fait de ces concerts des moments mémorables. On s’est tellement amusés. On prévoit de revenir sur scène à Madrid et à Barcelone où on va vous électriser !”. Car malgré ses problèmes de santé, Bruce Springsteen doit reprendre la route le 12 juin prochain à Madrid.