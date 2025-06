Avril Lavigne célèbre sa carrière avec une compilation et une tournée

Elle a bercé toute une génération. Dans les années 2000, Avril Lavigne berce la jeunesse du monde entier, avec des hits comme "Girlfriend", “Complicated” ou encore “Sk8er Boi”. La chanteuse canadienne est encore active aujourd’hui et pour célébrer ses 25 ans de carrière, elle annonce la sortie d’une compilation. Intitulé “Greatest Hits”, il contient vingt titres retraçant les meilleurs hits de sa discographie. Sur les réseaux sociaux, Avril Lavigne se replonge déjà dans ses archives. L’interprète de “What The Hell” partage à ses fans des photos où elle porte sa mythique cravate et son débardeur blanc du clip de "Complicated". De son premier album “Let Go” paru en 2002 à son dernier album "Love Sux" en 2022, ce projet promet une grande nostalgie.

Prévu pour le 21 juin, Avril Lavigne s’envolera en tournée un mois avant afin de célébrer avec son public. Le "Greatest Hits Tour" débutera en Amérique du Nord le 22 mai à Vancouver et traversera tout l’Amérique du Nord. La chanteuse ira aussi en Europe à partir du 14 juin en République tchèque. Elle passera par l’Autriche, la Croatie, l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni et la Belgique. Des shows sont aussi prévus en France, au Main Square Festival à Arras le 7 juillet et au Festival de Nîmes le 10 juillet.