Serj Terkian : un extrait exclusif de ses mémoires dévoilé !

Serj Tankian a dévoilé hier un livre contenant ses mémoires, intitulé “Down With The System”. Une oeuvre autobiographique qui revient sur la vie tumultueuse de l'interprète de “Sky is Over”. Et, on a d'ores et déjà eu accès à un extrait inédit. Dans ce passage, Serj Terkian revient sur les circonstances autour de l'échec de la signature du groupe de rock Muse chez Serjical Strike Records, son label, créé dans le but de collaborer avec de nombreux artistes de la scène rock.

Le chanteur fait la rencontre de Muse pour la première fois en 2002. À l'époque, Serk Terkian croit déjà beaucoup au potentiel du groupe émergent britannique, qu'il souhaiterait donc signer au sein de son label. Au moment de la signature du contrat, le membre de “System Of A Down” fait face à plusieurs obstacles d'ordre bureaucratique, Muse étant liés à Maverick, label possédé par Warner Bros. L'accord trouvé entre les deux partis échoue finalement et Warner Bros dévoile par la suite l'album “Absolution”, qui propulse le groupe sur la scène internationale.

Malgré les regrets, Terkian, absent lors de la phase des dernières négociations dans cette affaire, avoue ses erreurs et sa part de responsabilité, empli d'humilité. Au-delà d'une simple oeuvre autobiographique, ces mémoires nous donnent accès aux réflexions profondes et intimes de l'artiste, forgé par les déceptions et les échecs qu'il a rencontré au cours de sa vie. On a hâte de découvrir l'oeuvre dans son entiereté.