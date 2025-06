Les meilleurs endroits pour chiner des albums de rock à Paris

Les disquaires ne sont plus aussi nombreux qu'il y a quelques années, le streaming est passé par là. Mais, paradoxalement, la demande de vinyle s'est accrue et il y aura toujours autant de collectionneurs. Alors, pour faciliter vos recherches de bonne galette, on vous donne de bonnes adresses dans la capitale ! Suivez le guide !

Born Bad Record Shop

C’est LE disquaire rock de la Capitale. On y trouve des disques de rock sous toutes ses formes, du punk, du metal, de l’indé français mais pas que, du rock’n’roll “à l’ancienne”, du blues, du hardcore ou encore du rockabilly ou de la pop. Les propriétaires sont aussi au centre d’un mouvement de disques autoproduits et proposent des galettes introuvables ailleurs et pas très chers. Les vendeurs sont des spécialistes et vous pouvez écouter avant d’acheter. Il y a aussi beaucoup d’occasions et des pépites si vous fouillez dans les bacs.

11 Rue St Sabin, 75011 Paris

09 53 07 84 58

Crocodisc

Ce n’est pas un mais deux magasins Crocodisc qui existe à Paris. Deux boutiques situées en plein cœur du quartier latin à Paris (à 20 mètres de la Sorbonne et face au Collège de France). Elles proposent disques vinyles (33 et 45 tours), CD, cassettes ainsi que des DVD musicaux neufs et d’occasions. Leur vaste catalogue est constitué de plusieurs centaines de milliers de références, à partir de 1€. Les deux magasins comportent plusieurs bacs de soldes ainsi que des collectors. C’est à Crocodisc 42 que vous trouverez votre bonheur avec des disques de pop, rock, blues, rock progressif, rock psychédélique, blues, rock sudiste, hard, punk, indie etc... Des années 50 à aujourd’hui.

42 rue des écoles, 75005 Paris

01 43 54 47 95

Music Fear Satan

C’est le disquaire spécialisé doom, sludge, noise, rock, death , hardcore, punk et black metal. Le lieu n’est pas très grand mais il regorge de pépites si vous prenez le temps et surtout le plaisir de fouiller au fond des bacs. Vous y trouverez des classiques mais surtout pas mal de nouveautés à des prix toujours intéressants. Ils vous seront proposés en vinyle mais aussi en CD selon ce que vous préférez écouter. Il y a aussi un peu d’occasions et des 45 tours. Bref, suffisamment pour aller y faire un tour en tout cas...

4 Bis Rue Richard Lenoir, 75011 Paris

01 56 92 29 60

Souffle Continu

Le magasin Souffle continu est tenu par deux passionnés, Bernard et Théo, qui aiment les niches et les pépites du jazz improvisé au harsh noise, du rock indé au black metal qui ne demandent qu’à être découverte. Attention, cela ne veut pas dire que les classiques sont laissés de côté, simplement, on est plus dans le côté digger de la chose et vous pouvez écouter pour affiner votre choix. Surtout, Souffle Continu va plus loin en accueillant des artistes pour des showcases en accès libre ! Et puis, la boutique ne propose pas que des disques mais aussi des DVD, des posters et des goodies, évidemment liés à la musique. A noter aussi la très grosse librairie dédiée à l'univers musical

22 Rue Gerbier, 75011 Paris

01 40 24 17 21

Dizonord

Dizonord (ou disquaire de la zone nord) est une boutique de disques alternative installée, on vous le donne en mille, au nord de Paris depuis 2018. Elle propose des occasions et nouveautés. Il faut fouiller et chiner mais il y a de la diversité (house, techno et rap ainsi que de la pop, du rock, du funk, du jazz, du classique et de la variété française) et du choix et on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise ou d’une rareté introuvable ailleurs ! La boutique regorge aussi de livres et objets vintage pour tous les budgets. Vous pouvez aussi y boire un café et y venir lors d’événements culturels organisés pour les enfants ou pour les adultes.

9, rue André Messager, 75018 Paris

01 71 73 64 99