Indochine vexé de ne pas avoir été invité aux JO ? Le groupe s’exprime !

Indochine fait son grand retour avec Babel Babel, un nouvel album qui sortira le 7 septembre 2024. Le groupe emblématique de pop-rock français a choisi une approche originale pour dévoiler ce 14e opus studio, sept ans après le succès de 13.

Pour marquer cet événement, Indochine a organisé un concert privé exceptionnel, le "Babel Show", enregistré dans un lieu tenu secret en région parisienne. Ce spectacle, réservé à 300 fans chanceux, sera diffusé sur TMC la veille de la sortie officielle de l'album.



Babel Babel se présente comme un double album de 17 titres. Nicola Sirkis et ses acolytes ont pris le parti de proposer des morceaux longs, avec des structures atypiques. Les thèmes abordés font écho aux préoccupations contemporaines, avec un regard critique sur la société et une volonté de promouvoir l'unité et la bienveillance.

Indochine n'hésite pas à explorer de nouveaux horizons musicaux dans Babel Babel. Le groupe s'essaie notamment à l'électro-reggae et propose deux morceaux symphoniques enregistrés aux prestigieux AIR Studios de Londres.



Lors des interviews promo, le sujet des Jeux Olympiques de Paris a été abordé. Contrairement à d'autres artistes, Indochine n'a pas été invité à participer aux cérémonies. Nicola Sirkis a commenté cette absence, soulignant que "le groupe ne fait pas partie du "club parisien" médiatique habituel".

Malgré cette non-invitation, le leader d'Indochine a exprimé son enthousiasme pour l'événement, ayant assisté à plusieurs épreuves avec sa famille. Il a notamment apprécié la performance de Gojira lors de la cérémonie d'ouverture.