"We Pray" : Coldplay dévoile un nouvel extrait de son nouveau single

Coldplay, le groupe britannique emblématique, continue de captiver le monde avec son "Music of the Spheres World Tour", tout en se préparant à la sortie de son nouvel album "Moon Music" en octobre prochain.

Pour augmenter l'anticipation autour de cet album, Coldplay a récemment dévoilé un extrait de son prochain single "We Pray", une collaboration musicale avec plusieurs artistes internationaux, dont Little Simz, Burna Boy, Elyanna, et Tini Stoessel.

Ce titre, qui sera officiellement disponible le 23 août, se veut un appel à la paix et à l'unité à travers les cultures. Le groupe, mené par Chris Martin, a interprété "We Pray" pour la première fois lors du célèbre festival de Glastonbury, attirant l'attention grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux et sur des plateformes.



Ce morceau, qui devrait devenir viral, est déjà accessible dans les plateformes de streaming. Le groupe est en tournée depuis mars 2022, et a déjà réalisé 177 concerts ainsi que prévoir de clôturer cette série de spectacles en novembre.



Leur tournée est devenue l'une des plus lucratives de l'histoire, avec des recettes atteignant 810 millions de dollars et 7,6 millions de billets vendus. Alors que le single "Feels Like I’m Falling in Love" n'a pas atteint les sommets escomptés dans les charts, "We Pray" pourrait bien inverser la tendance et renforcer la position de Coldplay sur la scène musicale internationale.