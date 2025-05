Slam Dunk Festival à Lyon, SUM 41 en tête d'affiche !

Depuis 2007, le Slam Dunk Festival fait vibrer l'Angleterre. Et pour la deuxième année consécutive, l'évènement s'exporte en France. Comme la première édition, le Slam Dunk Festival va poser ses valises à Lyon, à la Halle Tony Garnier le 22 juin 2024. Une journée qui s'annonce bien mouvementée rien qu'en voyant la programmation.





Lors de la première édition, c'est The Offspring, Billy Talent ou encore Simple Plan que l'on retrouvait pour la première du festival en France. Pour cette seconde édition, la barre a été mise bien haute, avec Sum 41. Le groupe de rock canadien a annoncé la fin de l'aventure en mai dernier. Pour faire ses adieux, un album va voir le jour, intitulé "Heaven :x: Hell" et prévu pour le 29 mars. Une tournée accompagnera aussi la sortie du projet, histoire de quitter son public en beauté.





Sum 41 passera donc par Lyon dans le cadre du Slam Dunk Festival. Il s'agit du premier concert du groupe depuis sept ans dans la ville française et sûrement du dernier. Aux côtés du quintet, on retrouve également The Interrupters, Palaye Royale, Underoath, Chunk! No, Captain Chunk!, Holding Absence, Atreyu et Not Scientists. Les billets pour l'évènement sont déjà disponibles à la vente.









