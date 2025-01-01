News - Retrouvez tous les articles - Virgin Radio FR

A la une !

Oasis : plusieurs centaines de fans auraient triché pour assister aux concerts du groupe à Wembley

Vu le prix des places pour voir Oasis, on peut comprendre que certains fans se sentent…

Dire Straits : Mark Knopfler qualifie son jeu de "complètement faux, le cauchemar des professeurs de musique"

Le guitariste de Dire Straits est décidément modeste et plein d'humour.

Megadeth fait monter la pression avec un compte à rebours : "The End Is Near"

Le groupe de metal a mis en ligne un compte à rebours mystérieux qui affole les fans.

Eddie Van Halen : sa guitare Kramer culte de 1982 est mise aux enchères à un prix démentiel

Un vrai petit morceau d'histoire du rock va bientôt être mis aux enchères.

Oasis publie la version lvie de "Little by Little" jouée à Wembley en 2025

AC/DC au Stade de France : découvrez les vidéos de leur concert d'anthologie

Ce samedi, AC/DC a enflammé le Stade de France, et si vous n'y étiez pas, vous pouvez découvrir les images du show !

Bob Dylan en studio : plusieurs sources parlent d'un nouvel album

Ça s'active fortement du côté de Bob Dylan, aperçu en studio, qui pourrait nous préparer de la nouveauté !

Aerosmith : Steven Tyler au coeur d'un scandale judiciaire

Le chanteur d'Aerosmith est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure.

Ozzy Osbourne : un documentaire inédit retraçant ses derniers moments va bientôt sortir

"Ozzy Osbourne : Coming Home", voilà le nom du documentaire qui raconte les derniers instants d'Ozzy Osbourne.

Linkin Park a retourné Wembley et ses 90 000 fans, découvrez les images

Quelques jours à peine après Oasis, c'est Linkin Park qui est venu mettre le feu au stade mythique londonien.

Metallica vont-ils mettre le feu à La Sphere de Las Vegas en 2026 ?

Le groupe Metallica pourrait bien se mettre en résidence dans la plus moderne des salles de Vegas.

Ozzy Osbourne : les causes du décès de la légende du metal révélées

Le décès d'Ozzy Osbourne, quelques jours à peine après son dernier concert, a vraiment secoué le monde du metal.

Mötley Crüe : Vince Neil enfin de retour sur scène après un an d'absence

Le chanteur est un miraculé, il a déjoué tous les pronostics médicaux pour remonter sur scène.

Oasis explose le record de vente de bières lors de son concert à Wembley, avec un chiffre hallucinant

En même temps, il faut dire qu'en Angleterre, la bière est une religion, tout comme Oasis et la britpop !

Gojira dit tout sur leur nouvel album à venir : sortie, contenu, ambitions, ...

Gojira se prépare a faire l'actualité dès l'année prochaine, avec ce nouvel album et cette tournée de 2026.

Oasis : un fan décède à cause d'une chute en plein concert du groupe à Londres

Wembley aura été le théâtre d'une soirée assez mouvementée lors du concert d'Oasis à Londres.

Ozzy Osbourne : Découvrez les rockstars présentes à ses funérailles !

Un moment de deuil pour le monde du rock !

Comment les Beatles et les Rolling Stones ont boosté les ventes d’harmonicas dans les années 60

Et c'est billboard qui le dit !

Foo Fighters a trouvé son nouveau batteur !

Et Josh Freese, l'ancien batteur a trouvé un nouveau groupe !

Led Zeppelin : Le jour où le groupe a perdu 200 000 dollars !

Une histoire de vol ...

Black Sabbath : Geezer Butler raconte la fragilité d'Ozzy Osbourne sur les dernières semaines avant sa mort !

Et malgré tout, il a réussi mettre le feu à son ultime concert !